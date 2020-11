Nach Trennung von Jennifer Lange: Andrej Mangold rechnet ab

LaFee alias Christina Klein war Mitte der 2000er-Jahre als Teenie-Star mit Songs wie "Heul Doch" und "Prinzesschen" bekannt. Später war sie als Schauspielerin bei der RTL-Soap "Alles was zählt" zu sehen, bevor sie 2012 in der Septemberausgabe des Playboy die Hüllen fallen ließ. Laut RTL soll Mangold über seine Ex Lange Bekanntschaft mit LaFee gemacht haben.

Abrechnung mit Kritikern

Was ihn und LaFee verbindet, verriet Mangold ebenfalls nicht. Dafür rechnete er in einem weiteren Posting mit seinen Hatern ab. In einer Instagram-Story auf dem Weg zu seinem ersten Basketballspiel seit langem teilte Mangold seinen Kritikern mit: "Ich war die letzten Tage ein bisschen mehr auf Instagram unterwegs und war immer wieder überrascht, wie viele Menschen es dort draußen gibt, die meinen Namen benutzen, um irgendwie Schlagzeilen zu bekommen. Da denke ich mir immer: Leute, habt ihr nichts zu tun, außer über mich zu sprechen? Ist euer Leben so langweilig, dass ihr euch über mich, die Situation oder Jennifer äußern müsst? Ich werde die Person jetzt nicht nennen, weil ich ihr keine Plattform geben will."