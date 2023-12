Nach Trennung von Ehefrau: Hugh Jackman in der Krise?

Im November 2013 hatte Jackman erstmals bekannt gegeben, dass er an Hautkrebs erkrankt sei. Im Laufe der Jahre hatte der australische Schauspieler mehrere Basalzellkarzinome entfernt. Im April dieses Jahres veröffentlichte Jackman ein Instagram-Video, in dem er ein großes Pflaster auf der Nase trägt. An der Stelle sei ihm wegen des Verdachts auf Hautkrebs eine Hautprobe entnommen worden, erklärte er seinen Followern. Auch wenn die Gefahr bei ihm gering sei, rate er jedem, sich vor Hautkrebs in Acht zu nehmen und Sonnencreme zu benutzen, so Jackman, der aktuell aber mit keinen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.