Nach Tod von Bruder Aaron: Nick Carter dankbar, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen

Popstar Nick Carter hat mit seinen ├╝ber zwei Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram zu Thanksgiving private Familienfotos geteilt. "So dankbar, etwas Zeit mit all unseren Lieben zu verbringen. Wir hoffen ihr hattet auch alle eine tolle Zeit", kommentierte er eine Reihe an Bildern, die ihn etwa mit Ehefrau Lauren Kitt und den drei gemeinsamen Kindern Odin, Pearl und Saoirse zeigen. Seinen Post versah er mit einem Betende-H├Ąnde-Emoji.