Nach Schlaganfall: Erneute gesundheitliche Probleme bei Hailey Bieber

Es ist kein erfreuliches Jahr f√ľr Justin und Hailey Bieber. Im M√§rz wurde bekannt, dass Hailey Bieber, ehemals Baldwin, wegen "schlaganfall-√§hnlichen Symptomen" in einem Krankenhaus behandelt werden musste. "Sie stellten fest, dass ich ein sehr kleines Blutgerinnsel in meinem Gehirn hatte, das einen Sauerstoffmangel verursachte. Aber mein K√∂rper hatte es von selbst aufgel√∂st und ich erholte mich innerhalb weniger Stunden vollst√§ndig", erkl√§rte Hailey. Im April enth√ľllte das Model, dass sie sich einer Herz-Operation unterziehen hat m√ľssen. Jetzt sprach sie offen √ľber eine wiederkehrende Eierstockzyste, die ihr zu schaffen macht.

Hailey Bieber: Apfelgroße Eierstockzyste

Die Gr√ľnderin von "Rhode Skincare" gab am Montag auf Instagram bekannt, dass sie eine gro√üe Ovarialzyste hat. "Ich habe eine Zyste an meinem Eierstock von der Gr√∂√üe eines Apfels", schrieb die 26-J√§hrige in einer Story und teilte ein Foto von sich mit hochgezogenem Hemd, das ihren leicht aufgebl√§hten Bauch zeigt.

"Ich habe keine Endometriose oder PCOS [Polyzystisches Ovarialsyndrom], aber ich habe ein paar Mal eine Ovarialzyste bekommen und es macht nie Spa√ü", teilte sie ihren Fans mit. In ihrem Bauch sei "kein Baby", machte sie deutlich klar und bestritt damit erneut hartn√§ckige Schwangerschaftsger√ľchte, die sie verfolgten, seit sie und Justin 2018 den Bund f√ľrs Leben geschlossen hatten.

Die Zyste w√ľrde ihr Schmerzen bereiten. Sie f√ľhle sich "√ľbel und aufgebl√§ht und emotional". Sie sei sich aber sicher, dass es viele weitere Betroffene gibt, die nachvollziehen k√∂nnten, wie es ihr geht.