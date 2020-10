Nach Scheidung von Olivier Sarkozy: Mary-Kate Olsen datet wieder

Dieser soll den Mietvertrag ihres gemeinsamen Apartments im New Yorker Stadtteil Gramercy Park gekündigt haben. Die Wohnung soll dem Paar Medienberichten zufolge 29.000 Dollar im Monat gekosten haben. In den Gerichtsdokumenten soll Olsen bekannt gegeben haben, dass sie von Sarkozys Anwälten gebeten wurde, bis 18. Mai aus der Wohnung auszuziehen. "Ich riskiere nicht nur, mein Zuhause zu verlieren, sondern auch meinen Besitz", soll Olsen in den Unterlagen angegeben haben.