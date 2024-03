Wenige Monate nach Scheidung: Joshua Jackson schmust im Urlaub mit neuer Freundin

Turner-Smith habe in Los Angeles die Scheidung beantragt, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Joshua Jackson und Lupita Nyong'o: Es wird ernst

Nur bald darauf wurden Gerüchte um eine Beziehung Jacksons mit Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o laut.

Die beiden seien seit vielen Jahren "sehr gute Freunde". Nach und nach habe sich nun eine Romanze entwickelt, nicht zuletzt, weil beide der Schmerz über ihre gescheiterten Beziehungen näher zueinander gebracht habe: "Jetzt ist es auch eine körperliche Beziehung. Sie sind ein Paar."

Nyong'o war zuletzt mit ihrem Schauspielkollegen Selema Masekela liiert. Mittlerweile scheint es zwischen ihr und Jackson ernst zu werden, denn die beiden wurden jetzt in einem gemeinsamen Liebes-Urlaub sichtlich verliebt geknipst.

Jackson und Nyong'o befinden sich derzeit zusammen in Mexiko. Das Paar konnte nicht die Finger voneinander lassen, als es am Samstag am Strand von Puerto Vallarta die Sonne genoss und den 41. Geburtstag der Schauspielerin feierten.

Page Six veröffentlichte Fotos, auf welchen die beiden in Bade-Mode zu sehen sind und innige Küsse austauschen (zu sehen hier).