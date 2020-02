Nach Megxit: Scheidung im Hause Windsor

Das berichtet die britische Zeitung The Sun am Montagabend. Phillips ist der Sohn von Prinzessin Anne, der einzigen Tochter der Queen. Er hält allerdings keinen Titel und arbeitet als Sportmarketingberater und Eventmanager. Seine Frau, die gebürtige Kanadierin Autumn Phillips (vorm. Kelly), lernte er 2003 in Montreal kennen, wo beide beim Grand-Prix der Formel 1 arbeiteten. 2008 gab sich das Paar in der St. George's Chapel nahe Schloss Windsor, wo auch Harry und Meghan heirateten, das Ja-Wort. Die Phillips' haben zwei Töchter mit doppelter Staatsbürgerschaft: Savannah (9) und Isla (7).