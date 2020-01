Nach "Megxit": Queen verleiht Prinz William neuen Titel

Jedes Jahr auf Neue ernennt die Queen nämlich einen Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland. Nach Richard Walter John Montagu Douglas Scott, dem Herzog von Buccleuch und Queensberry, ist 2020 Prinz William an der Reihe. Seinen neuen Titel wird er damit nur begrenzt tragen können. Auch sonst hat dieser eher symbolischen Charakter.

In seiner Rolle als Lord High Commissioner sei er laut offizieller Palastankündigung dafür verantwortlich, die Beziehung zwischen der Church of Scotland ("Kirche von Schottland") und dem Staat zu pflegen. Zudem repräsentiert und vertritt William die Königin bei der Generalversammlung der Church of Scotland, die in diesem Jahr von 16. bis 22. Mai stattfindet. So wird er diese eröffnen und schließen, den Debatten beiwohnen und Elizabeth II über ihren Ausgang informieren. Eingreifen darf er in die Gespräche hingegen nicht.