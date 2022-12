Nach Lottogewinn: Patricia Blancos Verlobter erleidet Herzanfall

Mehr als 42.000 Euro gewann Fernsehmoderator Andreas Ellermann im Lotto. Die Freude war aber lediglich von kurzer Dauer, denn nur wenige Stunden später, auf dem Rückweg von der Lotto-Zentrale erlitt der Verlobte von Patricia Blanco einen Herzanfall, wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet.

Herzanfall: Ellermann musste ins Spital

Schwindel, eine Enge in der Brust und Atemnot machten Ellermann zu schaffen, der sich auf Anraten eines befreundeten Arztes umgehend ins Spital in seiner Heimatstadt Reinbek bei Hamburg begab. Im Krankenhaus wurde ein Herzanfall festgestellt, der Moderator und Sänger musste zur Behandlung in der Klinik bleiben.