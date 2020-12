Nach Haft: Neue Rolle für "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman

Comeback für die wegen Betrugs in einem Hochschul-Bestechungsskandal verurteilte Felicity Huffman: Rund einen Monat nach ihrer Haftentlassung habe die Schauspielerin ("Desperate Housewives") eine neue Rolle angenommen, berichteten US-Medien am Dienstag. Die 57-Jährige solle in der Pilotfolge einer bisher namenlosen Comedy-Serie für den TV-Sender ABC die Hauptrolle übernehmen und als Produzentin fungieren.

Felicity Huffman: Comeback nach Haft?

Es gehe darin um eine Witwe, die das Baseball-Team ihres verstorbenen Mannes erbt. Huffman war Mitte September von einem Gericht in Boston verurteilt worden. Die US-Schauspielerin hatte sich zuvor schuldig bekannt, 15.000 Dollar (etwa 14.000 Euro) Schmiergeld gezahlt zu haben, damit Antworten ihrer ältesten Tochter bei einer Aufnahmeprüfung nachträglich aufgebessert wurden.