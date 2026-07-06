Nach Faris' Scheidungs-Enthüllung: Pratt und Schwarzenegger bei Familienausflug gesichtet

„Ich war traurig“, erzählte die Schauspielerin über die Trennung. Ihr Podcast „Anna Faris Is Unqualified“ habe ihr in dieser Zeit „sehr geholfen“, nach dem Scheitern ihrer Beziehung beschäftigt zu bleiben. „Ich hatte das Glück, dass ich damals meinen Podcast hatte“, erinnerte sich der „Scary Movie“-Star. Doch obwohl sie „ständig den Wunsch hatte, mit anderen in Kontakt zu treten“, gab Faris zu, dass sie „im Podcast nicht viel preisgegeben“ hatte.

Es ist rund ein Monat her, dass Chris Pratt s Ex-Frau Anna Faris , Mutter des gemeinsamen 13-jährigen Sohnes Jack , persönliche Einblicke in ihre Scheidung gegeben hat. Faris und Pratt hatten im August 2017 ihre Trennung bekannt gegeben und wurden 2018 geschieden. Acht Jahre nach der Trennung sprach Faris im Juni in einem seltenen Interview mit dem Magazin Vanity Fair über das Ende ihrer Ehe.

Sie erklärte dem Magazin, dass sie zwar „genug Mut und genug Charakter“ besessen habe, um ihre Scheidung und den Trubel in Hollywood zu überstehen, es aber „naiv“ wäre zu glauben, dass 26 Jahre im Rampenlicht sie nicht geprägt hätten. Inzwischen sei es ihr aber egal, unter medialer Beobachtung zu stehen.

Konkurrenz in der Ehe war Scheidungsgrund

In einer Folge ihres Podcasts aus dem Jahr 2021 hatte Faris zuvor bereits einen seltenen tieferen Einblick in die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe gegeben. Ihrem Gast Gwyneth Paltrow erzählte sie damals: „Meine zwei Ehen waren mit Schauspielern und ich glaube nicht, dass wir gut darin waren, unser Konkurrenzdenken beiseite zu schieben. (...) Ich konnte das zumindest nicht, ich bin eine stolze Person und will keine Verletzlichkeit zeigen.“

Faris war vor ihrer Ehe mit Pratt von 2004 bis 2008 mit Ben Indra verheiratet. „Jegliche Art von Konkurrenz und Vergleich – damit konnte ich nicht gut umgehen, denke ich. Ich hoffe ich konnte daran wachsen“, so Faris damals.

Chris Pratt bei Familienausflug gesichtet

Chris Pratt war während seiner Ehe mit Faris zu einem gefragten Hollywood-Darsteller aufgestiegen. Zu verdanken hat er seinen Erfolg unter anderem der Hauptrolle in „Guardians of the Galaxy“, die er 2014 angenommen hatte.

Nach der Scheidung von Faris fand der Schauspieler in Katherine Schwarzenegger eine neue Liebe. 2019 wurde seine Verlobung mit der ältesten Tochter von Arnold Schwarzenegger bekannt. Die Hochzeit fand noch in demselben Jahr statt. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Pratt hat sich zu Faris' Interview mitVanity Fair nicht geäußert. Dass er sein Familienglück mit Schwarzenegger genießt, zeigen allerdings jüngste Aufnahmen, die ihn zusammen mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern bei Feierlichkeiten des 4. Juli zeigen.

Pratt und Schwarzenegger feierten den amerikanischen Unabhängigkeitstag im Kreise ihrer Familie und zeigten sich patriotisch. Der 47-Jährige und die 36-Jährige nahmen anlässlich des 250. Jahrestags der amerikanischen Unabhängigkeit zusammen mit ihren Kindern – den Töchtern Lyla (5) und Eloise (4) und Sohn Ford (1) – am Samstag an einer Parade in Montecito, Kalifornien, teil. Wie Fotos zeigen, wurden sie dabei von Schwarzeneggers Mutter Maria Shriver, ihrem Bruder Patrick Schwarzenegger und dessen Ehefrau Abby Champion begleitet (zu sehen hier).