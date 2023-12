Fan-Tod bei Taylor-Swift-Konzert: Frau starb an "Hitzeerschöpfung"

Später bat der Veranstalter dann um Entschuldigung. "Wir erkennen an, dass wir zusätzlich zu all dem, was wir getan haben, alternative Maßnahmen hätten ergreifen können", erklärte der Chef der Firma Time For Fun, Serafim Abreu. So hätten Schattenspender in Außenbereichen errichtet oder die Konzerte auf eine Uhrzeit mit weniger hohen Temperaturen verlegt werden können. Große Teile Brasiliens hatten im November unter einer Hitzewelle gelitten. Auf der Südhalbkugel der Erde ist derzeit Sommer.

