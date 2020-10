Nach erlittener Fehlgeburt: John Legend ehrt Chrissy Teigen - "werden nie zerbrechen"

Er habe Ehrfurcht vor der Stärke seiner Frau, so Legend weiter. "Was für ein großartiges Geschenk es ist, Leben in die Welt bringen zu können", schrieb er. "Wir haben das Wunder, die Kraft und die Freude dieses Geschenks erlebt und jetzt haben wir seine inhärente Zerbrechlichkeit gespürt."

"Never Break" habe er geschrieben, weil er glaube, dass er und Teigen jedem Test oder Hindernis standhalten, das ihnen in die Quere kommt. "Wir haben uns dies an unserem Hochzeitstag vor sieben Jahren versprochen, und jede Herausforderung, der wir uns gestellt haben, hat dieses Versprechen stärker und widerstandsfähiger gemacht", erklärt er. "Unsere Liebe wird bleiben. Wir werden niemals zerbrechen."