Nach Drama um Chrissy Teigen: Kate Beckinsale macht Fehlgeburt öffentlich

Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Musiker John Legend, hat diese Woche bekannt gegeben, eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Baby verloren: Chrissy Teigen teilt ihre Trauer

"Wir stehen unter Schock und durchleben die Art von tiefem Schmerz, von der man sonst immer nur hört. Eine Art von tiefem Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben. Wir waren nicht in der Lage, die Blutung zu stoppen und unserem Baby genügend Nährstoffe zu geben, trotz all der Bluttransfusionen und Beutel. Es war einfach nicht genug", schrieb die 34-Jährige in einem Instagram-Post über die Zeit im Krankenhaus.

Dazu veröffentlichte sie eine Reihe herzzerreißender Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Spital, die sie in Tränen aufgelöst zeigen.