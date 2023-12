Nach Baby-News: Hochzeits-Gerüchte um Pattinson und Waterhouse

Das Paar wurde am Montag bei einem Spaziergang durch London gesichtet, bei dem Waterhouse ihren nackten Babybauch in einem bauchfreien Top mit schwarzer Jacke zur Schau stellte – und noch ein Detail stach dabei ins Auge. Und zwar ein verdächtiges Schmuckstück am Ringfinger von Waterhouses linker Hand (zu sehen hier).