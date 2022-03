Nach 10 Jahren Beziehung: Hat Josh Hartnett heimlich geheiratet?

Die beiden sollen in der Guy Fawkes Night im Rathaus von Marylebone, das nur f├╝r 12 Personen Platz hat, den Bund f├╝rs Leben geschlossen. Ein Freund des Paares sagte gegen├╝ber The Sun: "Sie sind so verliebt wie immer und wollten es in einer zur├╝ckhaltenden Aff├Ąre mit ihrer engen Familie und ihren Freunden offiziell machen." Ein offizielles Statement des Paares gab es bisher noch keines. Hartnett und Egerton haben drei Kinder zusammen.