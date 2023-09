Mutter von "Euphoria"-Star Angus Cloud gibt Einblicke in seine letzten Tage

Die Mutter des Ende Juli verstorbenen US-Schauspieler Angus Cloud gab Einblicke in seine Sucht. Im Interview mit dem People-Magazin erz├Ąhlte sie, ihren Sohn in seinem Schlafzimmer gefunden zu haben. "Er liebte sein Zuhause und er liebte dieses kleine, winzige Zimmer", so Lisa Cloud. Ihr Sohn sei an seinem Schreibtisch, an dem er gerne zeichnete, gestorben, wie sie sagt.

Versehentliche ├ťberdosis

Cloud starb laut Gerichtsmedizinern an einer versehentlichen ├ťberdosis von Drogen und Medikamenten. Dem Autopsiebericht zufolge wurden unter anderem Kokain, Methamphetamin und das starke Schmerzmittel Fentanyl nachgewiesen, wie die Beh├Ârde im kalifornischen Oakland Ende September mitteilte.

Als sie in am Morgen seines Todes vorfand, sei ihr sofort klar gewesen, dass etwas nicht stimmt. "Ich fing an, ihn zu sch├╝tteln und zu schreien. Ich schubste ihn und er fiel auf den Boden", so Cloud. Wiederbelebungsversuche vor Ort seien gescheitert. "Ich habe nach meinem Nachbarn geschrien, weil ihn nicht alleine lassen wollte, w├Ąhrend ich die Rettung rude. Ich habe weitergemacht, bis sie ihn weggebracht haben." Ihr Sohn sei "nicht nur ein Schauspieler, der eine ├ťberdosis genommen hat" gewesen, sondern "eine wundersch├Âne Seele, und deshalb vermissen ihn die Leute so sehr".

Aber am Tag vor seinem Tod sein Angus guter Stimmung gewesen, erinnert sich Lisa Cloud. Mit der Hilfe seines Onkels Kevin Cloud habe er ein kaputtes Sofa aus seinem Schlafzimmer auf die Veranda gebracht und es gegen ein B├╝cherregal aus dem Keller ausgetauscht. "Ich war einer der letzten Menschen, die ihn gesehen haben", so Kevin zu People. "Wir verbrachten etwa vier Stunden seines letzten Nachmittags zusammen. Es war eine entspannte und gl├╝ckliche Zeit. Er schien ├Ąu├čerst fit und gesund zu sein. Das Letzte, was ich zu ihm sagte, war: 'Gott, du bist wundersch├Ân.'"

Familie und Kollegen trauern

Cloud, aus der HBO-Serie "Euphoria" bekannt, starb im Haus seiner Familie in Oakland. Seine Familie hatte mitgeteilt, dass erst kurz zuvor Clouds Vater gestorben sei.