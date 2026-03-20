Die Mama aus "Die Nanny" ist 93: Was wurde aus Renée Taylor?

Fran Drescher, bekannt aus der Kult-Sitcom "Die Nanny" sowie diesjähriger Opernball-Stargast von Jacqueline Lugner, hat ihrer ehemaligen Serien-Kollegin und TV-Mama Renée Taylor eine herzliche Geburtstagsbotschaft zukommen lassen. Taylor feierte kürzlich ihren 93. Geburtstag. Drescher teilte auf Instagram eine persönliche Nachricht und ein gemeinsames Foto der beiden.

"Alles Gute zum Geburtstag, Renée!", schrieb Drescher. "Du bist einzigartig, Liebes. Ich liebe dich! Du hast mich inspiriert, du brillante Frau! 93 und immer noch so stark! Weiter so, Mädchen!" Drescher selbst ist 68 Jahre alt, Nanny Fine hielt ihr Alter dafür strengstens geheim.

Dreschers Instagram-Posting unterstreicht die enge Verbindung der beiden Schauspielerinnen, die auch 27 Jahre nach dem Serienfinale immer noch intakt ist. Es ist bekannt, dass sich der Cast der Serie äußerst nahe stand und Drescher, die gleichzeitig auch Showrunnerin war, auf eine familiäre Atmosphäre am Set achtete. 2004 versammelte sich die gesamte Schauspieler-Riege für eine "Die Nanny"-Reunion", die am US-Sender Lifetime ausgestrahlt wurde. Während der Covid-Pandemie fanden die Darsteller erneut für ein sogenanntes Online-Table-Reading (auf deutsch etwa: "Online-Leseprobe") der beliebten Pilotfolge der Serie zusammen.

Die Karriere von Renée Taylor nach "Die Nanny" Die Chemie zwischen Drescher und Taylor, die tatsächlich an ein reales Mutter-Tochter-Duo erinnerte, begeistert bis heute Millionen von Fans weltweit. Die Rolle der Sylvia Fine war von Dreschers echter Mutter inspiriert, die obendrein auf denselben Namen hört. Renée Taylor war nach dem Ende von "Die Nanny" im Jahr 1999 keineswegs untätig. Sie trat weiterhin in Filmen und Serien als Schauspielerin auf, unter anderem war sie in "Alfie" neben Jude Law, Sienna Miller und Susan Sarandon zu sehen. In "Dr. Doolittle 2" lieh sie der weiblichen Schildkröte die Stimme. Gastauftritte absolvierte sie in Serien wie "How I Met Your Mother", "Law & Order: Special Victims Unit" und "2 Broke Girls". In "Happy Divorced" traf sie erneut auf Drescher, was zu Begeisterungsstürmen unter Fans führte. Der Großteil ihrer Arbeit fokussierte sich nach "Die Nanny" aber erneut auf Theater, wo auch ihre Karriere anfing. Verstärkt trat Taylor in Los Angeles und New York auf; besonders erfolgreich war sie mit Solo‑Stücken und Komödien, oft gemeinsam mit ihrem 2017 verstorbenen Ehemann Joseph Bologna. Schon vor "Die Nanny" – bis heute Taylors größter Erfolg – war sie als Autorin und Drehbuchschreiberin erfolgreich. Für "Lovers and Other Strangers" heimste sie 1970 – zusammen mit ihrem Ehemann und Co-Autor – sogar eine Oscarnominierung ein. Das Schreiben blieb auch weiterhin Teil ihres kreativen Schaffens.