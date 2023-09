"Mutter Beimer" Marie-Luise Marjan: "Träumte früher von eigener Trapp-Familie"

In dem gleichnamigen Heimatfilm aus der Nachkriegszeit feiert eine singende Familie Erfolge. "Ich war aber immer in festen Engagements an Theatern. Jeden Tag Proben, abends Vorstellungen. Der Beruf ließ mir keine Zeit für Kinder. Sie selbst war kurz nach der Geburt von ihrer leiblichen Mutter verlassen und später adoptiert worden.

"Die Liebe meiner Adoptiveltern trägt mich durchs Leben", sagt sie. Auf ihr Leben blicke sie mit "einer inneren Zufriedenheit" zurück. "Ich habe meine Mitte gefunden, bin gern im Unruhezustand und stehe weiterhin auf der Bühne oder vor einer Fernsehkamera. Das hält mich jung."