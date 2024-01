Musste Robert De Niro rauswerfen: Jennifer Lawrence über ihre desaströse Hochzeit

Sagte zu Robert De Niro: "Geh nach Hause"

An der privaten Zeremonie nahm auch Robert De Niro teil, der mit Lawrence in den Filmen "Silver Linings Playbook", "American Hustle" und "Joy" zu sehen war. Beim Probeessen sei sie so besorgt gewesen, dass der 80-jährige De Niro keine gute Zeit hatte, dass sie ihm sogar sagte, er solle "nach Hause gehen", verriet Lawrence.

"Ich habe hinübergeschaut und Bob gesehen, der niemanden kennt und irgendwie herumläuft, und ich dachte sofort: 'Nein, das ist nicht das, was er tun möchte. Ich will ihn nicht hier haben'", erklärte sie. "Also ging ich rüber und flüsterte: 'Geh nach Hause', und er war nett – er redete gern mit meinen Eltern und war höflich – aber ich sagte: 'Geh.'"

"Das hat mir wirklich ein besseres Gefühl gegeben", sagte sie über den vorzeitigen Abgang des Oscar-Preisträgers.