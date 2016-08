Muss das sein? Promi-Kids am roten Teppich

Beyonce wurde bei dem VMA's von ihrer Tochter Blue Ivy begleitet. Im Prinzessinen-Outfit spazierte die Vierjährige über den Red Carpet - und ein Millionen-Publikum sah dabei zu.

Die Fotografen fingen bei dem Duo noch lauter an zu schreien als bei den übrigen Stars.

Das einprasselnde Blitzlichtgewitter nahm Blue Ivy etwas verstört zur Kenntnis.

Angeblich hatte sich R'n'B-Königin Beyonce einst über Kim Kardashian aufgeregt, weil die ihre quengelnde Tochter North auf Modeschauen mitschleppte. Jetzt hat sie es ihr allerdings erneut gleich getan. Denn Blue Ivy stand nicht das erste Mal derart groß im Rampenlicht.

Schon 2014 zeigten Beyonce und Ehemann Jay-Z ihre Tochter auf der Bühne der VMA's - just zu einer Zeit, als über eine Scheidung der beiden spekuliert wurde. Die Fotos der glücklichen Bühnen-Familie gingen um die Welt und die Trennungsgerüchte verstummten für einige Zeit.

Während sich andere Stars wie Heidi Klum oder oder Carla Bruni davor hüten, ihre Kinder für Positiv-Schlagzeilen zu benützen und sie gänzlich aus dem Rampenlicht fernhalten, gibt es Prominente, die ihre Kinder schon früh an ihren Lifyestyle am Red Carpet gewöhnen. Angbelich wünschen sich die Kinder oft selbst, auf Modeschauen und Events mitzukommen, so die Promis.

Jennifer Lopez hatte ihre Zwillinge 2013 im Schlepptau, als sie einen Stern am Walk of Fame erhalten hat.

Auch auf Modeschauen und Filmpremieren geht es für die zwei scheuen Kinder Max und Emme regelmäßig.

Die Zwillinge haben sogar schon gemeinsam mit Mama für Gucci gemodelt. Das Luxuslabel hat Pop-Diva J.Lo wohl fürstlich für so viel Familiensinn entlohnt.

Pop-Prinzessin Britney Spears hat ihre zwei Söhne bereits vor Jahren in ihrer Reality-Show gezeigt. Ab und zu geht es mit Sean (Bild) und Jayden auch auf Premieren von Kinderfilmen.

Sie inszenieren sich nicht nur stets als das über beide Ohren verknallte Liebespaar, Angelina Jolie und Brad Pitt zeigen sich auch als happy Family am Red Carpet - wie hier mit Sohn Maddox.

Weil Mama Angie bei der Premiere ihres Film "Unbroken" wegen Windpocken verhindert war, tanzten Pax, Shiloh und Maddox 2014 mit Papa Brad an.

Auch Madonna und Guy Ritchie zeigten ihre Kinder Rocco und Lourdes zu bestimmten Anlässen in der Öffentlichkeit.

Heute geht es vermehrt für Madonnas Adoptivkinder Banda und Mercy James auf den roten Teppich. Lourdes hat sich aus dem Rapenlicht zurückgezogen.

Und Rocco ist ab und zu auf Mamas Instagram-Account zu sehen, nachdem sich die beiden nach einem Sorgerechtsstreit wieder zusammengerauft haben.

Mariah Carey präsentiert ihre Zwillinge Monroe und Maroccan auch gerne auf Instagram. Aber auch auf Events werden die beiden mitgenommen. Hier lernt Monore US-Präsident Barack Obama kennen.

Und auch als Carey mit einem Stern am Walk of Fame geehrt wurde, waren Maroccan und Monore ziemlich gelangweilt mit von der Partie.

Seit sie ein Baby ist, kennt auch Harper Beckham das Blitzgewitter von Promi-Fotografen.



Sie und ihre Brüder sind bereits Teil des Showbiz und sind regelmäßig auf Events zu sehen. David und Victoria Beckham haben offenbar kein Problem damit, ihre Kinder der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ihre Meinung gegenüber Kinder am roten Teppich hat Katie Holmes offenbar geändert. Während Tochter Suri als Kleinkind und neben Papa Tom Cruise noch bei fast allen Events hergezeigt wurde, ist Suri nach der Scheidung ihrer Eltern nun bei keinen offiziellen Auftritten von Holmes mehr dabei.

Das extreme Gegenteil ist Bloggerin und Designerin Lena Terlutter. Sie inszeniert nicht nur sich selbst als Fashionvictim, auch ihre Kinder sind ihr modisches Accessoire.

Schon die zwei Wochen alte Tochter Lola posiert neben einem Chanel-Tascherl.