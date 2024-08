Musik-Größe Felix Jaehn sagt Auftritte ab: Zu verletzlich

In wenigen Tagen sollte die DJ-Größe im Heide-Park-Resort im deutschen Soltau auftreten, im September standen laut Website Auftritte in Frankfurt am Main und auf Ibiza an.

"Warnsignale" von Psyche und Körper

"Es tut mir leid, dass ich euch im Stich lasse, aber für den Moment muss ich alle Shows bis auf weiteres absagen", hieß es auf Instagram. Körper und Geist haben demnach "Warnsignale gesendet". "Und ich höre jetzt zu." Es sei nun Zeit, sich auszuruhen und zu heilen. Den Post ergänzte Jaehn mit einem gebrochenen roten Herzen.