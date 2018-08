Star DJ Felix Jaehn: „Ich fühle mich oft einsam“

So geht es in den neuen Songs auch um Selbstakzeptanz und Nächstenliebe und seinen Weg zum Erfolg und die Auswirkungen auf das Leben, wenn man mit 19 Jahren berühmt wird. „Ich musste in einer Zeit, in der andere studieren, sich ausprobieren und feiern können, sofort Verantwortung übernehmen. Denn ich leite meine eigene Firma, das ist ja keine One-Man-Show. Und dann sitzt du da in Talkshows, die wollen alle was Tolles von dir hören, und du denkst: ,Mein Gott, ich bin 20! Was soll ich da jetzt über Politik reden?‘“

Nach einem Jahr in London auf der Point Blank Music School wollte Jaehn in Deutschland einen Kurs in Medienmanagement machen, wozu es wegen der Erfolges nicht mehr kam. Der Plan wäre gewesen, für eine Plattenfirma zu arbeiten: „Da hätte ich unbekümmerter reifen können“, sagt er. Es ist eine Feststellung, in der keine Spur Reue mitschwingt.

Immer wieder postet Jaehn, der als Kind sieben Jahre in einem Orchester Geige spielte, Videos von seinen Tourneen – aus Singapur, Amsterdam, Sydney, Miami und Rio de Janeiro.

Es wirkt, als würde er jede Sekunde genießen. Doch das, sagt er, ist nicht immer der Fall: „Nach einigen Jahren im Business merke ich zum Glück rechtzeitig, wann ich Ruhe brauche. Aber zu Beginn wollte ich alles machen, was ich angeboten bekam. Da flog ich dann am 26. Dezember nach Indien, von dort nach Österreich und danach für drei Auftritte an einem Tag in die Schweiz – es war verrückt!“

Das ist nicht nur physisch anstrengend, sondern auch seelisch fordernd: „Ich fühle mich oft isoliert und einsam. Sogar auf der Bühne. Zigtausende jubeln dir zu, ich merke dass sie Spaß haben und spüre auch ihre Energie. Das ist überwältigend. Aber es ist nicht die Energie von persönlicher Nähe und Zuwendung, die man auch braucht.“