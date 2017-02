Auf Twitter und Facebook haben die prominenten Nutzer zunächst verwirrt und schließlich amüsiert auf die Panne bei der Oscar-Verleihung reagiert.

"Gott sei Dank ist die Sache mit dem falschen Umschlag nicht bei einer Schauspieler-Kategorie passiert", twitterte Schauspielerin Jessica Chastain. "Stellt euch eine einzelne weinende Schauspielerin auf der Bühne vor."

THANK GOD the wrong envelope didn't happen to an acting prize. Imagine a single teary actor on stage being humiliated. Stuff of nightmares???? — Jessica Chastain (@jes_chastain) 27. Februar 2017

Der Filmemacher Michael Moore forderte scherzhaft gleich eine neue "Auszählung" des Wettbewerbs. Andere Nutzer scherzten, dass auch der umstrittene US-Präsident Donald Trump wohl auf ähnliche Weise zum Präsidenten gewählt worden sein müsse.

I want a total recount! I lost the Oscar party pool! I KNOW DENZEL WON! — Michael Moore (@MMFlint) 27. Februar 2017

Stop blaming Warren. He was handed the wrong envelope, tried to stall so the producers could fix it and he hever said the words "La La Land" — Michael Moore (@MMFlint) 27. Februar 2017

Die Schauspieler Warren Beatty und Faye Dunaway hatten zunächst "La La Land" als Gewinner verkündet. Gewonnen hat in der Kategorie bester Film aber "Moonlight". Bis dies bekannt wurde, hatten die "La La Land"-Beteiligten schon die Bühne erklommen und mit ihren Dankesreden begonnen.

Viele machten sich auf Twitter Sorgen, dass wegen der Panne nun der eigentliche Gewinner nicht mehr zur Geltung kommen könnte. "Ich hoffe, dieser Mist lenkt nicht davon ab, dass der Sieg von "Moonlight" als bester Film verdammt nochmal monumental ist", teilte der US-amerikanische Schauspieler Bryan Safi über den Kurznachrichtendienst mit.

Hope that bullshit doesn't take away from the fact that Moonlight winning Best Picture is fucking monumental. #Oscars — Bryan Safi (@bryansafi) 27. Februar 2017

