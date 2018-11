Monica Lewinsky packt neue Details über Clinton-Affäre aus

Zwanzig Jahre ist es her, dass ihre Affäre mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (72) Monica Lewinksy schlagartig bekannt machte. Nun gibt die einstige Praktikantin in der Doku-Reihe "Die Clinton-Affäre" Einblicke in ihr damaliges Seelenleben.

Verliebt in den Präsidenten

"Ich rede nicht sehr oft darüber und fühle mich immer noch unwohl. Es ist nicht so, als hätte ich nicht gecheckt, dass er der Präsident war", erklärt die Psychologin laut Foxnews in der neuen, sechsteiligen Doku, in der sie sich auch über ihre erste Begegnung mit Clinton äußert.

"Als ich an George Stephanopoulos' (Anm. ein ehemaliger Politik-Berater im Weißen Haus) Büro vorbeikam, wagte ich einen Blick durch die offene Tür. Und dort stand Bill", erinnert sich Lewinsky, die 1995 als Praktikantin im Weißen Haus angefangen hatte. "Er winkte mich hinein – ich glaube nicht, dass mein Herz jemals so schnell geschlagen hat. Ohne es zu wissen stand ich schon mit einem Fuß im Kaninchenbau"