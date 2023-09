Model Gisele Bündchen über "sehr harte" Zeit nach Scheidung und was ihr half

Gesunder Lebensstil

Die dunklen Tage habe sie überstanden, indem sie "jeden einzelnen Tag" auf Bewegung, gute Ernährung, Meditation und Zeit im Freien geachtet habe", so Bündchen. Sie gehe gerne spazieren, mache Yoga und Krafttraining mit Gewichten. "Ich denke, wenn ich in diesen Zeiten nicht all die verschiedenen Werkzeuge an der Hand gehabt hätte, die mich unterstützen, wäre es sehr schwierig gewesen", so Bündchen weiter. Alkohol habe sie laut People aus ihrem Leben gestrichen

Nach ihrem 40. Geburtstag habe sie "einen großen Unterschied gespürt", seit sie auf Drinks verzichte. "Es ist gesellschaftlich akzeptiert, ein Glas Wein zu trinken. Und die Leute sagen sogar: 'Oh, es ist gesund für dich.' Nun, es ist nicht gesund für mich. Wenn du von deinem Körper verlangst, was ich von meinem Körper verlange - was viel ist - kann ich nicht alle diese Dinge (Alkohol, Koffein) wie zu mir nehmen."