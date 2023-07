Model Chrissy Teigen und John Legend stiegen im Barbie-Traumhaus ab

Wohnen wie Barbie und Ken? Das haben US-Model Chrissy Teigen (37) und SĂ€nger John Legend (44) mit ihrer Kinderschar in "Barbie's Malibu Dreamhouse" ausprobiert. "Haben die Nacht bei Ken verbracht", witzelte Teigen am Wochenende auf Instagram. Dazu postete sie Fotos und Videos von ihrem Aufenthalt in der pinken Luxusvilla im kalifornischen Malibu, die komplett im Barbie-Stil eingerichtet ist.