Model Barbara Palvin hat in Ungarn "ja" zu ehemaligem Kinderstar gesagt

Das ungarische Model Barbara Palvin und der US-Schauspieler Dylan Sprouse haben geheiratet. Laut dem Magazin Vogue fand das Jawort am 15. Juli in Palvins Heimatland auf dem Anwesen ihrer Eltern statt. Die beiden planen demnach, im Herbst eine grĂ¶ĂŸere Hochzeit in Kalifornien zu feiern. "Es sollte eine intime Veranstaltung werden", so Palvin ĂŒber ihre ursprĂŒnglichen PlĂ€ne. "Aber am Ende hatten wir 115 GĂ€ste, weil uns viele Menschen am Herzen liegen und wir wollten, dass sie alle da sind." Sprouse war durch seine Rolle in der Serie "Hotel Zack & Cody" einst ein Kinderstar geworden.