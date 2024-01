Model Anya fliegt aus dem Dschungelcamp

Im Rennen sind außerdem noch: Schauspieler Heinz Hoenig, Sängerin Lucy Diakovska, Reality-Sternchen Kim Virginia ("Temptation Island"), die Reality-Bekanntheiten Fabio Knez ("Make Love, Fake Love") und Mike Heiter ("Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare") sowie Schauspieler Felix von Jascheroff ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten").

Erstmals zehn Sterne

Zur Dschungelprüfung an Tag 10: No-Angels-Sängerin Lucy und Ex-Fußball-Profi David mussten dieses Mal gemeinsam antreten. Zuschauern und Zuscherinnen dieser Staffel war diese Prüfung bereits bekannt - vor Tagen hatte Leyla sie zunächst begonnen, aber dann sofort wieder abgebrochen. Das Spiel: Die zwei Kandidaten müssen sich in je eine in der Erde ausgehobene Kammer legen und im Liegen binnen fünf Minuten mit Schlüsseln, die über ihnen schweben, in der Kammer befestigte Sterne aufschließen und diese sammeln. Es waren zu dem Zeitpunkt noch zehn Kandidaten im Dschungelcamp, deshalb gab es auch zehn Sterne zu holen. In die Kammern wurden nach und nach Tiere gelassen - Ratten, Leguane und Krabbeltiere. Zum ersten Mal in der Staffel wurden alle Sterne ergattert. Das bedeutet: mehr Essen für alle Kandidaten und Kandidatinnen.