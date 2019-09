Mode-Ikone Twiggy wird schlanke 70

Ihre Model-Karriere dauerte gerade einmal vier Jahre (1966–’70), aber ihr Spitzname hat bis heute noch kein Ablaufdatum: Twiggy (deutsch: „Zweiglein“), bürgerlich Leslie Lawson, blieb mit 41 Kilo auf 1,64 Meter weit über eine Generation hinaus das Synonym für fragwürdige Spindeldürre auf Catwalks und Covers.

Nun wird die Londonerin aus bescheidenen Verhältnissen, die heuer von der Queen zu einer Dame geadelt wurde, als Ikone der Sixties zu einer – immer noch schlanken – Siebzigerin. Ihren runden Geburtstag morgen, Donnerstag, zelebriert die Ehefrau (von Schauspieler Leigh Lawson, 74), Mutter (von Illustratorin Carly Witney, 41) und Großmutter (von Enkelin Joni, 4) beim kleinen Abendessen mit Familie und Freunden.

„Gottlob“, sagt sie, „bin ich nicht mehr so klapprig wie damals. Das würde in meinem Alter doch seltsam aussehen.“ Auch als Teenager sah es seltsam aus, machte freilich dennoch weltweite Schlagzeilen. Ihr Durchbruch glückte dabei weniger wegen der langen Beine in Streichholz-Stärke, als wegen des arg androgynen Kurzhaarschnitts aus der schnellen Schere eines Edelfriseurs. Als er das Foto in die Auslage stellte, kürte sie die Daily Mail prompt zum „Gesicht des Jahres 1966“. Und über Nacht war das Leichtgewicht „dick drin“ im Geschäft. Sie traf auf Andy Warhol und traf sich mit Warren Beatty (wer nicht?), Steve McQueen oder Sonny & Cher.

„Vom netten kleinen Mädchen zur globalen Persönlichkeit“, erinnert sie sich, „es war total übergeschnappt und verrückt.“ Es gab aber auch Häme. Auf Autos klebten Sticker: „Forget , Oxfam‘ (eine Hilfsorganisation gegen den Welthunger)– feed Twiggy!“ Dabei fütterte sie sich selbst „wie ein Pferd“, legte aber kein Gramm zu. Irgendwie logisch, dass später Kate Moss (45) zur Freundin wurde – man ging gemeinsam durch dünn und dünner.

Twiggy sang, schauspielerte, saß in der Jury von „America's Next Top Model". Am meisten verblüfft vielleicht – ihr größtes Hobby: Kochen.