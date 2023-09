Mit welchen witzigen Geheimnamen William und Kate sich einst in Hotels schummelten

➤ Lesen Sie hier mehr: Lippenleserin verrät, was Kate & William bei Gedenkmesse für Queen besprachen

"Martin und Rosemary Middleton"

So haben William und Kate etwa einst als "Mr. und Mrs. Middleton" in ein Luxusressort auf den Seychellen eingecheckt - wohl um anonym zu bleiben. Als Vornamen hätten sich die beiden Spaßvögel die Namen "Martin und Rosemary" ausgedacht, hatte die britische Zeitung The Sun im Jahr 2007 berichtet. Middleton ist Kates Mädchenname.