Mit diesen drei Übungen hält sich Jennifer Aniston in Top-Form

Während Aniston das Training absolviert, kommt sie ganz schön ins Schnaufen. "Oh Gott… Kennst du die Tage, an denen du einfach keine Lust hast? Du musst trotzdem durch", sagt sie, während sie sich eine Pause auf der Trainingsmatte gönnt.

Die 55-jährige Schauspielerin teilte am Montag auf Instagram ihre frühmorgendliche Trainingsroutine, in Zusammenarbeit mit der von ihr beworbenen Fitness-Methode "Pvolve".

Azubuikes Methode, die er als "Periodisierung" bezeichnet, unterteilt den Workout-Plan in unterschiedlich intensive Phasen. So würde Aniston manchmal nur an drei Tagen die Woche trainieren, dann wieder jeden Tag. Die einzelnen Zyklen würden sich in "Dauer und Intensität" unterscheiden.

Das Ziel der Sonoma-Diät ist eine langfristige Ernährungsumstellung, die gelegentliche "Sünden" erlaubt. Ein zentraler Aspekt des Konzepts ist es, die Lebensmittel, die man zu sich nimmt, zu genießen und langsam zu essen. Für die Mahlzeiten soll man sich Zeit nehmen, so sollen Heißhungerattacken vermieden werden.

So funktioniert die Sonoma-Diät

In der ersten Phase der Sonoma-Diät wird auf Zucker verzichtet, dabei sind auch Obst und Weißmehlprodukte tabu. Während dieser Zeit soll die Kalorienzahl bei etwa 1.000 liegen. Insgesamt sollen in dieser Phase bis zu zwei Kilo purzeln, zudem sollen laut Erfinderin Dr. Connie Guttersen die Geschmacksnerven regeneriert werden, damit der Heißhunger auf Süßes abnimmt. Der Verzicht auf zuckerhaltige Nahrungsmittel soll dazu führen, dass der Appetit auf Süßigkeiten verringert wird.

Am elften Tag der Diät sieht das Programm den Übergang zu einer weniger strikten Phase vor. Ab dann sind Obst, Gemüse, Fisch, mageres Fleisch und Vollkornprodukte erlaubt. Es darf auch jeden Tag ein Gläschen Rotwein getrunken werden. Guttersen zufolge soll man ab jetzt die Süße von Früchten wieder so intensiv wahrnehmen können, dass man keine Süßigkeiten mehr brauche. In Summe ist eine tägliche Energiezufuhr von etwa 1.500 kcal vorgesehen. An die zweite Phase soll man sich so lange halten, bis man sein Wunschgewicht erreicht ist.

In der dritten und letzten Phase gilt es darum, das Gewicht zu halten. Alles ist erlaubt. Auch maximal ein Glas Rotwein täglich ist weiterhin gestattet. Weißmehl sollte aber nicht oft konsumiert werden. Stattdessen empfiehlt die Diät-Erfinderin Vollkornprodukte.