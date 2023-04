Mit Albert in Italien: Lächeln scheint Charlène schwer zu fallen

Anschließend nahmen sie an einem Mittagessen im Palazzo Gondi in Anwesenheit von Andrea Bocelli, Dario Nardella, dem Bürgermeister von Florenz, und den höchsten örtlichen Behörden teil. Am frühen Nachmittag besuchten der Souverän und Prinzessin Charlene in Begleitung von Andrea Bocelli und seiner Frau Veronica den Sitz der "Andrea Bocelli Foundation".

Gekrönt wurde der Florenz-Besuch mit einer Charity-Gala am Abend im "Salone dei Cinquecento", bei dem Albert im dunkelblauen Anzug erschien, während sich seine Frau - farblich passend - in einer dunkelblauen Pailetten-Robe mit semi-durchsichtigen Ärmeln präsentierte.