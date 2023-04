Seufzer der Erleichterung im Buckingham-Palast

Außerdem sei es zu begrüßen, dass der Prinz sein persönliches Gefühl der Kränkung, das er im britischen und amerikanischen Fernsehen, auf dem Streaming-Kanal Netflix und in seinen offenherzigen Memoiren "Spare" so umfassend zum Ausdruck gebracht hat, beiseite geschoben und einen Platz in der Westminster Abbey akzeptiert habe. "Es bedeutet, dass die Britinnen und Briten einen großen Moment im Leben der Nation feiern können, ohne dass die Fernsehberichterstattung alle fünf Minuten auf die Einfahrt einer sagenhaft teuren Villa in Kalifornien umschaltet", so die Times.