"Mission Possible": Tom Cruise zwingt James Corden zu Skydive

Mission geglückt

Der neueste "Mission: Impossible - Fallout"-Streifen enthält eine riskante Fallschirmspringerszene, die Cruise natürlich erneut selbst absolvierte. Weil Cruise für den Film bereits ausgebildet und vorbereitet wurde, konnte Tom seinen Sprung aus dem Flugzeug alleine machen. Corden war unterdessen an eine andere Person geschnallt - einen Sicherheitsmann namens Danny, dessen Fähigkeiten Corden anfangs scherzhaft bezweifelte.

"Wir springen nicht in Margaritaville", scherzte Corden noch vor dem Abflug. "Ich will jemanden, der aussieht, als wüsste er, was er tut."