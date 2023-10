"Miss World"-Teilnehmerin Sherika De Armas stirbt mit 26 Jahren

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) betrifft in Österreich jährlich etwa 400 Frauen. Als Prävention steht mittlerweile die Schutzimpfung gegen die Auslöser Humane Papilloma Viren (HPV) zur Verfügung. Eine HPV-Testung bei Frauen ab 30 Jahren im Drei- bis Fünf-Jahresintervall kann erheblich mehr Krebsfälle detektieren als der konventionelle PAP-Abstrich. Seit 1. Februar 2023 ist in Österreich die HPV-Impfung vom neunten bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos erhältlich und von den Experten und Expertinnen empfohlen. Verschiedene Karzinome können so verhindert werden.