Mischa Barton: Schockierende Enthüllung über "O.C., California"

Schließlich habe nachgegeben. "Fühlte ich mich je unter Druck gesetzt, Sex mit jemandem zu haben? Na ja, nachdem ich von älteren Männern in ihren 30ern verfolgt wurde, habe ich den Akt schließlich ausgeführt", verriet die Schauspielerin jetzt.

Der Grund für Mischa Bartons "O.C."-Ausstieg

Über den Grund für ihr Serien-Aus hatte Barton gegenüber E! Online einmal erzählt, dass die schlechte Stimmung am Set sie zum Ausstieg bewogen habe.

"Ich habe mich immer geschämt, über die Erlebnisse hinter der Kamera zu sprechen, weil ich auf die Gefühle anderer Personen geachtet habe. Jetzt wo wir in einer Ära leben, in der wir über Erlebnisse berichten und Frauen klarstellen, was wirklich hinter der Kamera geschah und wie sie behandelt wurden, ändert sich das allerdings", so Barton. "Man wurde im Allgemeinen von manchen Männern am Set gemobbt, wodurch ich mich ziemlich schlecht gefühlt habe. Aber ich habe die Show auch geliebt und baute meine Schutzmauern auf, um damit und mit dem steigenden Ruhm klarzukommen. Während ich mit diesem Eindringen in mein privates Leben klarzukommen versuchte, fühlte ich mich schutzlos."