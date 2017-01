Sorge um Schauspielerin Mischa Barton: Die 31-Jährige wurde laut Promiportal TMZ am Donnerstag nach einem bizarren Zusammenbruch für eine psychologische Untersuchung ins Spital gebracht.

Barton in Psychiatrie eingeliefert

Nachbarn hatten die Behörden alarmiert, nachdem sich Barton nur mit einer Bluse und einer Krawatte bekleidet im Garten ihres Hauses in West Hollywood höchst merkwürdig verhalten und wirres Zeug geschrien hatte. Sie bezeichnete ihre Mutter als eine Hexe und sprach vom Untergang der Welt und von Ziggy Stardust. Schließlich sei der "O.C. California"-Star rückwärts vom Zaun gefallen und habe gerufen: "Oh mein Gott, es ist vorbei. Ich fühle es, und es ist wütend."

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown

Nachdem besorgte Nachbarn eine mögliche Überdosis und einen Selbstmordversuch meldeten, rückten die Polizei und die Feuerwehr an. Mischa Barton wurde in eine Klinik gebracht, in der sie nun einer psychologischen Untersuchung unterzogen wird.

Mischa Barton, die bekanntlich kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Drogenproblemen zu kämpfen. 2009 war sie schon einmal für längere Zeit in einer Psychiatrie untergebracht.

Nach Bartons Ausstieg aus "O.C" im Jahr 2006 hatte es mit der Karriere des ehemaligen Kinderstars ("Sixth Sense") nicht mehr so recht geklappt. Im vergangenen Jahr gelang Mischa Barton mit ihrer Teilnahme an der US-Sendung "Dancing with the Stars" nach langer Zeit ein Comeback ins TV. Danach blieben die Jobangebote aber erneut wieder aus.

