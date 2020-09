Mira Sorvino: "Bei Weinsteins Verurteilung habe ich vor Freude geweint"

Was empfanden Sie, als er verurteilt wurde, für 23 Jahre, was in seinem Alter wohl lebenslänglich bedeutet?

Ich habe vor Freude geweint. Nicht, weil ich Glück ob eines anderen Unglücks empfinde, sondern weil ich so erleichtert war, dass das Justizsystem zur Abwechslung einmal funktionierte. Für alle Frauen, die er vergewaltigt, genötigt und verletzt hat, deren Psyche er zerstört und deren Fähigkeit, zu arbeiten und sich dabei sicher zu fühlen, er kaputtmachte.

Hatten Sie jemals Zweifel an seiner Verurteilung? Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte große Angst, dass er aufgrund der widerwärtigen Taktiken seiner Anwältin vielleicht freikommen würde, weil die Geschworenen sich unter Umständen doch nicht einigen würden. Als das Urteil verkündet wurde, war ich sehr emotionell. Dass dieser Mann, der so lange seine Macht missbraucht hatte, endlich in die Knie gezwungen wurde, das erfüllte mich mit Freude.

Das war ein Triumph und ein Meilenstein. Jeffrey Epstein (der US-Investmentbanker und Sexualstraftäter verübte laut Behörden Selbstmord) starb im Gefängnis, Bill Cosby (83, 2018 wegen sexueller Angriffe schuldig gesprochen und wenig später zu einer Haftstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt) hat gute Chancen, frühzeitig entlassen zu werden, was in Wahrheit eine Riesen-Sauerei ist. Aber Harvey Weinsteins Verurteilung ist ein ganz starkes Zeichen für eine fundamentale Veränderung zugunsten von Frauen, und zwar nicht nur im Filmbusiness.