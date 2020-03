Lange Gefängnis-Strafe für Harvey Weinstein

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Richter aus der Stadt New York,

in den USA, beschloss ein wichtiges Urteil

gegen Harvey Weinstein.

Weinstein ließ als Film-Produzent viele

bekannte Filme in den USA drehen,

wie zum Beispiel „Pulp Fiction“.

Ein Film-Produzent muss dafür sorgen,

dass ein Film erfolgreich wird.

Er kümmert sich von der Entstehung

bis zur ersten Vorstellung um fast

alle Bereiche, die den Film betreffen.

Harvey Weinstein wurde am 11. März wegen

Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer

Gefängnis-Strafe von 23 Jahren verurteilt.

Vergewaltigung bedeutet,

dass man eine andere Person zum Sex zwingt.

Unter sexueller Nötigung versteht man erzwungene

sexuelle Handlungen, zu der eine Person

gegen ihren Willen gedrängt wird.

Weinstein soll mehr als 100 Frauen sexuell belästigt

oder sexuell missbraucht haben.

Er drohte den Frauen, ihnen sonst keine

guten Rollen als Schauspielerinnen zu geben.

Harvey Weinstein wurde auch in der Stadt Los Angeles

wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt.

Dort wird auch noch eine Gerichts-Verhandlung

gegen ihn stattfinden.