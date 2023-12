Minnie Driver: War bei Oscars 1998 wegen Matt Damon "am Boden zerstört"

Es dürfte einer der bedeutendsten Momente der Karrieren von Ben Affleck und Matt Damon gewesen sein, als sie im Jahr 1998 für das Drehbuch von "Good Will Hunting" einen Oscar entgegennahmen. Kollegin Minnie Driver, die ebenfalls in dem Film mitspielte, blieb der Abend eigenen Angaben zufolge aber eher unangenehm in Erinnerung. Zu einem vom Instagram-Account "Movieshmood" geposteten Video der Dankesrede von Affleck und Damon, in dem die Kamera auch auf ihr - recht regloses - Gesicht schwenkte, schrieb sie: "Matt hatte unsere Beziehung ein paar Wochen davor beendet und war mit seiner neuen Freundin bei den Oscars... Ich war am Boden zerstört. Ich wünschte, ich hätte mehr feiern können, denn es war ein toller Moment für uns alle und für diesen wunderbaren Film!" Ein Fan hatte unter dem Clip angemerkt, dass "Minnie traurig aussieht".