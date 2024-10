Mini-Models: Popstar Rihanna zeigt Söhne RZA und Riot

Pop-Superstar Rihanna hat sich in Kleidung ihrer Unterwäschemarke "Savage X Fenty" mit ihrem Nachwuchs ablichten lassen. "Die neue Kollektion für das Ende des Jahres", liest man neben einer Reihe an gemeinsamen Fotos auf dem Instagram-Account der Sängerin und Unternehmerin.

Ihr erster Sohn RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023. Auf den neuen Fotos sind die kleinen Models gemeinsam mit ihrer Mutter etwa beim Kuscheln in einem goldenen Bett zu sehen:

Vater der Buben ist der Rapper Asap Rocky . Erst kürzlich verriet er Details von seiner ersten Begegnung mit seiner heutigen Partnerin in einer ziemlich unangenehmen Situation. "Ich wurde aus diesem Nachtclub rausgeschmissen", erzählte der 36-jährige Musiker ("Fashion Killa") der Modezeitschrift W Magazine. Die Türsteher hätten ihm und zwei Freunden damals den Zugang verweigert, sagte er. "Zu der Zeit fing ich gerade an, also kannte mich niemand."

Asap Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, geriet eigenen Worten zufolge damals mit den Türstehern aneinander, als Rihanna rauskam. "Wir haben uns einfach in die Augen gesehen", so Asap Rocky. "Sie kannte uns nicht einmal, aber sie sagte: 'Yo! Warum lasst ihr ihn nicht rein? Was ist los mit euch?! Lasst den Mann rein!'"

Später, im September 2012, traten der Rapper und Rihanna gemeinsam bei den MTV Video Music Awards auf, 2013 begleitete er sie bei ihrer Welttournee. Zum Paar wurden die beiden jedoch erst vor wenigen Jahren.

Die Sängerin findet übrigens, dass ihre Söhne es sehr gut haben. Auf die Frage der Reporterin von Entertainment Tonight, mit wem sie am liebsten für einen Tag tauschen würde, sagte sie: "Wissen Sie was? Meinen Kindern. Sie haben es am besten. Sie leben das beste Leben."