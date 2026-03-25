Trotz Millionen-Vermögen: Shirley MacLaine ungewöhnlich günstiges Leben mit 91

Die legendäre US-amerikanische Schauspielerin Shirley MacLaine gilt als einer der letzten Stars des Goldenen Zeitalters Hollywoods. Ins Showbusiness wurde sie quasi hineingeboren: Die Tochter des Musikers Ira Beaty und Schauspielerin Kathlyn MacLean nahm bereits im Alter von drei Jahren Ballettunterricht an der Washington School of Ballet und trat mit vier Jahren vor Publikum auf. Ihr Filmdebüt gab Shirley MacLaine 1955 in der Komödie "Immer Ärger mit Harry" von Alfred Hitchcock. Höhepunkt ihrer Karriere war ein Oscar als beste Hauptdarstellerin, den sie 1984 für "Zeit der Zärtlichkeit" bekam.

Wozu Nobel-Restaurants? MacLaine auch mit Bier und Burrito glücklich Heute ist MacLaine 91 Jahre alt und immer noch wohlauf. Ihr Leben scheint sie selbst in hohem Alter zu genießen. Auch wenn ihr Vermögen auf 50 Millionen geschätzt wird, braucht sie dabei offenbar keinen großen Luxus, um eine Gaudi zu haben. Am Montag wurde die Leinwand-Ikone in Malibu, Kalifornien, beim Genuss von Austern und Bier fotografiert. Sie mischte sich unter die "Normalsterblichen" eines Imbisslokals und gönnte sich (fast inkognito) einen Snack im Schanigarten.

MacLaine trug einen mintgrünen Hoodie und eine schwarze Brille und lächelte entspannt in die Kamera eines Paparazzo. Auf dem Tisch, an dem sie saß, war außerdem ein Burrito zu sehen (zu sehen hier). Von ihren roten Haaren hat sie sich mittlerweile verabschiedet - und trägt ihre weißen Haare stolz zur Schau. Auf den ersten Blick erkennt man sie so nicht. Der "Magnolien aus Stahl"-Star liebt es offenbar, auswärts mittags essen zu gehen. Das Restaurant "Kristy’s" gilt als ein Lieblingslokal der Oscar-Preisträgerin. Hier wurde sie schon oft gesichtet.

Trotz ihres Erfolgs in Hollywoods, jagte die Schauspielerin ihrer Karriere nie verbissen hinterher. Shirley MacLaine hat sich im Laufe ihres Lebens immer wieder Phasen des Rückzugs gegönnt, insbesondere um ihre spirituelle Neugier zu stillen und dem Hollywood-Trubel zu entfliehen. Seit 1970 hat sie als Autorin über ein Dutzend Bücher geschrieben, überwiegend zu autobiografischen und spirituellen Themen.

Offene Ehe und zahlreiche Affären Ihr Leben war nicht nur von großem beruflichem Erfolg geprägt, sondern auch von persönlichen Turbulenzen - darunter einer 28-jährigen berühmt-berüchtigten offenen Ehe mit Steve Parker, die ihr zahlreiche Affären mit prominenten Persönlichkeiten ermöglichte. "Ich fühlte mich immer zu meinen männlichen Co-Stars hingezogen", verriet sie einmal gegenüber der britischen Tageszeitung The Mirror. "Ich finde männliche Schauspieler faszinierend. Während der letzten 30 Jahre habe ich mich am Set von jedem meiner Filme verliebt." Ihre zahlreichen Affären scheint sie nicht zu bereuen. 2024 meinte sie noch gegenüber People: "Ich habe ein zauberhaftes Leben geführt." Heute führt sie ein ruhiges, aber aktives Dasein abseits des Rampenlichts, hauptsächlich in Santa Fe, New Mexico, und Malibu, Kalifornien. Sie ist geistig rege und schätzt ihre Unabhängigkeit.