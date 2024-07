Milliardärs-Sohn von George Soros verlobt: Der Ring und alles über die Braut in spe

Abedin wurde als Tochter einer Pakistanerin und eines Inders in Kalamazoo, Michigan, geboren. Ihre Eltern waren beide als Lehrer tätig. Die Familie lebte vorübergehend in Saudi-Arabien. Huma Abedin kehrte später in die USA zurück und studierte an der George Washington University . 1996 begann sie als Praktikantin im Weißen Haus zu arbeiten und wurde Hillary Clinton zugewiesen. Seitdem hat sie als persönliche Assistentin, Vertraute und Beraterin für Clinton gearbeitet, unter anderem im Außenministerium. 2010 listete sie das Time-Magazine Abedin unter den "40 unter 40" als Teil einer "neuen Generation gesellschaftlicher Leiter" sowie unter "aufsteigende Sterne in der amerikanischen Politik".