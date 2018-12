Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Heimliche Hochzeit?

Miley und Liam Hemsworth haben einander 2009 am Set des Films "Mit dir an meiner Seite" kennen- und lieben gelernt. 2012 verlobten sich die beiden Jungstars. Doch bereits im Jahr darauf kam es zur Trennung. In den folgenden Jahren widmeten sich die beiden ihren Karrieren, bis sie Anfang 2016 wieder zusammen und sich erneut verlobten.