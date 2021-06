Gold am Stiel: Miley Cyrus wird zur Botschafterin für Eis

Sängerin Kylie Minogue, Topmodel Cara Delevigne, Unternehmerin Kylie Jenner und Stilikone Iris Apfel schlüpften schon in die Rolle der "Magnum"-Botschafterin. Am Dienstag wurde nun Popstar Miley Cyrus als Gesicht der neuen Kampagne vorgestellt.

"Unsere stärkste Superkraft ist unsere Individualität. In meiner künstlerischen Laufbahn hatte ich die Gelegenheit, alle meine verschiedenen Facetten auszuleben und für mich selbst herauszufinden, was mir Freude bereitet. Der größte Genuss in meinem Leben ist die Musik", so Cyrus.