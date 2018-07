Kunis spricht erstmals über "schreckliche" Trennung von Macaulay Culkin

Heute ist Mila Kunis mit ihrem früheren "Die wilden 70er"-Costar Ashton Kutcher glücklich. Woran sich aber vielleicht nicht mehr alle erinnern: Den Großteils ihres Erwachsenenlebens verbrachte die Schauspielerin mit dem ehemaligen Kinderstar Macaulay Culkin, mit dem sie von 2002 bis 2011 liiert war. Wie schlimm die Trennung damals eigentlich war, verriet die 34-Jährige jetzt erstmals in einem Podcast.

Kunis spricht über bittere Trennung von Macaulay Culkin

2011 hatte Kunis’ Sprecher noch behauptet: "Es war eine friedliche Trennung. Die beiden bleiben Freunde."

Sie selbst schlägt heute andere Töne an.

"Es war eine schreckliche, schreckliche Trennung", erzählte Kunis im Podcast Armchair Expert gegenüber Dax Shepard. "Ich habe es vermasselt."

"Ich war ein Arschloch in meinen 20ern, das ist das Erste, was ich zugeben sollte", so die "Bad Moms"-Darstellerin, die nur wenige Monate nach ihrer Trennung von Culkin begann, Kutcher zu daten.

Über die Trennungsgründe hatte sich das Ex-Paar stets bedeckt gehalten. Gemunkelt wurde aber, dass Culkins Karriere-Flaute ein Mitgrund für das Liebes-Aus war. Während der "Kevin - Allein zu Haus"-Star an seine früheren Erfolge als Erwachsener nicht anknüpfen konnte, startete Kunis dank ihrer Rolle in "Black Swan" damals erst richtig durch.