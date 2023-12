Mike Tindall nach Leak von Williams unschmeichelhaftem Spitznamen "in Schwierigkeiten"

Er stecke in "großen Schwierigkeiten", weil er einen wenig schmeichelhaften Spitznamen von Prinz William verraten hatte, sagte die Zara Tindall, die Nichte von König Charles III., im Podcast des früheren Rugby-Spielers Rob Burrow. In dem Gespräch mit dem an myotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankten Sportler verriet Tindall, dass Thronfolger William als "One Pint Willy bekannt" sei. Ein Pint in Großbritannien ist etwas mehr als ein halber Liter.