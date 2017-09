Ist er es oder ist er es nicht? Ja, es ist tatsächlich Microsoft-Gründer Bill Gates! Helle Aufregung herrschte unter der Belegschaft der Ripperl-Hochburg an der Alten Donau, als Samstagnachmittag ein unscheinbarer Mann, bekleidet mit blauem Pulli und Baseball-Cap, in einer stillen Ecke des Strandcafés Platz nahm.

Als dann noch drei „auffällig unauffällige“ Herren in Schwarz jede Ecke des Lokals in Augenschein nahmen, und dann vor dem Tisch des geheimnisvollen Besuchers auf und ab patrouillierten, war klar: Der reichste Mann der Welt ist inkognito Wien und besucht heimlich das Altwiener Traditionslokal

Filetsteak für Bill

Und was bestellt man so als US-Multi-Multi-Milliardär (72 Milliarden Euro Privatvermögen)? Filetsteak mit roter Sauce und Salat. Danach stärkte sich Gates mit einem verlängerten schwarzen Kaffee. Seine Begleitung wählte fangfrischen Zander und einen Grüntee. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie bezahlt eigentlich ein Computergott wie Gates? Mit Kreditkarte oder schon mit Bitcoins? Falsch! Der Mann zahlt nicht, er lässt bezahlen. Die Rechnung wurde von einem Bodyguard in Cash beglichen und ein saftiges Trinkgeld sowie ein Selfie mit dem Team waren im Preis mit dabei.