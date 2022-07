Mickey Rourke lästert über Tom Cruise - und wird von Fans attackiert

Dann fuhr er fort: "Der Typ spielt seit 35 Jahren die gleiche verflixte Rolle. Davor habe ich keinen Respekt", lästerte Rourke weiter.

"Mir geht es nicht um Geld und Macht", erklärte der New Yorker seinen Zugang zur Schauspielkunst. "Mich interessieren die Arbeiten von Al Pacino, Chris Walken und De Niro und die von Richard Harris und Ray Winstone. Das ist die Art von Schauspieler, wie ich sein möchte. Monty Clift und Brando damals."

Morgan bohrte nach und wollte wissen, ob Rourke Tom Cruise für "einen guten Schauspieler" halte. "Ich denke, er ist in meiner Welt irrelevant", entgegnete Rourke daraufhin, der vor seiner Karriere in Hollywood als Amateurboxer tätig war und für das Drama "The Wrestler" für einen Oscar nominiert wurde.